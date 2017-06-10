На Сумщине перевернулась маршрутка: пострадали 10 пассажиров

В Сумской области перевернулась маршрутка, следовавшая по рейсу "Сумы – Ромны", пострадали десять пассажиров.

Как сообщают местные интернет-издания, авария произошла в Недригайловском районе днем 10 июня.

Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, у одной женщины сломан позвоночник, у остальных - легкие телесные повреждения.

Причины ДТП устанавливают следователи на месте происшествия.

Интерфакс-Украина