На Сумщине перевернулась маршрутка: пострадали 10 пассажиров
В Сумской области перевернулась маршрутка, следовавшая по рейсу "Сумы – Ромны", пострадали десять пассажиров.
Как сообщают местные интернет-издания, авария произошла в Недригайловском районе днем 10 июня.
Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, у одной женщины сломан позвоночник, у остальных - легкие телесные повреждения.
Причины ДТП устанавливают следователи на месте происшествия.
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