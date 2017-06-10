На Сумщине перевернулась маршрутка: пострадали 10 пассажиров

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Суббота, 10 июня 2017, 17:55

В Сумской области перевернулась маршрутка, следовавшая по рейсу "Сумы – Ромны", пострадали десять пассажиров.

Как сообщают местные интернет-издания, авария произошла в Недригайловском районе днем 10 июня.

Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, у одной женщины сломан позвоночник, у остальных - легкие телесные повреждения.

Причины ДТП устанавливают следователи на месте происшествия. 

Интерфакс-Украина

Темы: Сумы транспорт
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