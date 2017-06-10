Печерская РГА отрицает, что педагогов созвали на мероприятие с Порошенко

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Суббота, 10 июня 2017, 19:07

Печерская райгосадминистрация Киева опровергает информацию о факсограмме начальника управления образования и инновационного развития РГА по обеспечению участия работников учебных заведений в культурно-массовом мероприятии "Безвиз" с участием президента.

"Подчеркиваем, что структурное подразделение Печерской РГА - управление образования и инновационного развития не обязывало к участию в вышеупомянутом мероприятии работников учебных заведений Печерского района! Начальник управления образования и инновационного развития ни устных, ни письменных распоряжений по обеспечению участия работников учреждений образования района в этом мероприятии не давала!", - говорится в комментарии РГА в Facebook.

Там отметили, опубликованная факсограмма начальника управления образования и инновационного развития не содержит признаков официального служебного документа - на ней отсутствуют подпись руководителя и регистрация.

Как сообщалось, ранее в распоряжение УП попала факсограмма с подписью начальника управления образования Печерского района Татьяны Копыл к руководителям общеобразовательных и дошкольных учебных заведений района с просьбой обеспечить в мероприятии участие 2 человек от учебного заведения.

Украинская правда

Темы: Киев Порошенко
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