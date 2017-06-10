Климкин призвал ЕС к более амбициозным целям относительно Украины

366 просмотров
0
Суббота, 10 июня 2017, 20:21

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал Европейский Союз к более амбициозным и стратегическим целям в развитии отношений с Украиной.

Об этом он заявил в субботу в Австрии, где принимает участие в Европейском Форуме Вахау, сообщает пресс-служба МИД.

"Демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе", - отметил Климкин.

Комментируя вызовы, которые возникают перед современной Европой, министр отметил необходимость более тесного сотрудничества для преодоления существующих угроз европейской безопасности.

"Нашим общим европейским интересом является, чтобы Россия прекратила свою политику агрессии и нарушения международного права", - сказал он.

Важными шагами на этом пути должно стать добросовестное выполнение Минских договоренностей и прекращение незаконной аннексии Крыма, подчеркнул министр.

В этом контексте Климкин высоко оценил усилия австрийского председательства в ОБСЕ во главе с действующим председателем, Федеральным министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцем.

В контексте вступления с 11 июня силу режима безвизовых поездок в ЕС министр отметил: "Это момент свободы и признания для украинцев. Это ощущение принадлежности к Европе означает для нас очень много".

Темы: Климкин ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климкин поддерживает визовый режим с Россией 9 июня 2017, 05:33
Климкин: РФ блокирует создание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ 7 июня 2017, 19:03
Климкин: Присутствие ОБСЕ на Донбассе сдерживает агрессию РФ 30 мая 2017, 05:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За субботу ранены уже двое бойцов
Дорожная полиция начинает работу с понедельника - Князев
В Киеве педагогов собирают на массовку для "Безвиза" с Порошенко
Киев подаст апелляцию на решение суда по долговому спору Украины и РФ
Все новости
Не только жажда

9 причин не забывать пить воду

Архитектура

5 современных зданий Киева, на которые стоит обратить внимание