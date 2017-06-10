Климкин призвал ЕС к более амбициозным целям относительно Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал Европейский Союз к более амбициозным и стратегическим целям в развитии отношений с Украиной.

Об этом он заявил в субботу в Австрии, где принимает участие в Европейском Форуме Вахау, сообщает пресс-служба МИД.

"Демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе", - отметил Климкин.

Комментируя вызовы, которые возникают перед современной Европой, министр отметил необходимость более тесного сотрудничества для преодоления существующих угроз европейской безопасности.

"Нашим общим европейским интересом является, чтобы Россия прекратила свою политику агрессии и нарушения международного права", - сказал он.

Важными шагами на этом пути должно стать добросовестное выполнение Минских договоренностей и прекращение незаконной аннексии Крыма, подчеркнул министр.

В этом контексте Климкин высоко оценил усилия австрийского председательства в ОБСЕ во главе с действующим председателем, Федеральным министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцем.

В контексте вступления с 11 июня силу режима безвизовых поездок в ЕС министр отметил: "Это момент свободы и признания для украинцев. Это ощущение принадлежности к Европе означает для нас очень много".