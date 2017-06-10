Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг - Порошенко

Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на концерте "Безвиз" по случаю вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом.

"В моих переговорах с руководством Евросоюза и с лидерами стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории ЕС", - сказал он.

По словам президента, власть работает над тем, чтобы безвизовые поездки в ЕС стали доступными для большего количества украинцев.

"Мы открываем относительно недорогое железнодорожное сообщение, удешевляем авиационные перелеты, привлекая лоукосты и снижая цены на авиабилеты традиционных компаний... Мы увеличиваем способности пограничных пунктов пропуска", - отметил Порошенко.

Он также сообщил, что биометрические паспорта уже получили более 4 миллионов граждан Украины.

"Это опровергает утверждение, что украинцам они не нужны. Уже 10% украинцев их имеет. И очередь желающих отнюдь не сокращается", - подчеркнул Порошенко.

В то же время он попросил украинцев не волноваться, ведь биометрических паспортов "хватит на всех", и их будут выдавать и после 11 июня.

"Потому что у безвиза есть начало, а конца ему не будет! И мы все в этом уверены. Потому что я верю в большое будущее сильной объединенной Европы, которая солидарна с нами, украинцами", - сказал президент.

Он также считает символичным то, что вступление в силу безвизового режима с ЕС состоится накануне 12 июня, дня провозглашения суверенитета России.

"В этом есть определенный символизм. Мы наконец-то независимы друг от друга политически, экономически, газово-энергетически, и даже духовно наконец мы свободны от их "скреп", - считает Порошенко.

"Вот нам, братья украинцы, и улыбнулась судьба", - сказал он.

Порошенко также процитировал слова Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Екатерина Тищенко, УП