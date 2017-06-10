МИД напомнил, где искать консулов Украины в странах ЕС

Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию для путешествующих с координатами диппредставительств Украины в странах ЕС и сведениями о стране пребывания.

"Безвиз - в действии, Консул рядом. +380 (44) 238 16 57. Счастливых безвизовых путешествий", - отметили в департаменте консульской службы в Твиттере в ночь, когда граждане Украины смогут путешествовать в ЕС без виз.

В данных на сайте консульской службы содержится информация о столице, населении, языке, религии, денежной единице, режиме поездок для граждан Украины, адреса и номера телефонов посольства Украины в странах ЕС, номера "горячей линии" и прочее.