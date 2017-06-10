МИД напомнил, где искать консулов Украины в странах ЕС

151 просмотр
0
Суббота, 10 июня 2017, 23:41

Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию для путешествующих с координатами диппредставительств Украины в странах ЕС и сведениями о стране пребывания.

"Безвиз - в действии, Консул рядом. +380 (44) 238 16 57. Счастливых безвизовых путешествий", - отметили в департаменте консульской службы в Твиттере в ночь, когда граждане Украины смогут путешествовать в ЕС без виз.

В данных на сайте консульской службы содержится информация о столице, населении, языке, религии, денежной единице, режиме поездок для граждан Украины, адреса и номера телефонов посольства Украины в странах ЕС, номера "горячей линии" и прочее.

Темы: ЕС визы МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг - Порошенко 10 июня 2017, 21:20
Климкин призвал ЕС к более амбициозным целям относительно Украины 10 июня 2017, 20:21
Порошенко: Сегодня - окончательное "прощай, российская империя" 10 июня 2017, 12:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг - Порошенко
За субботу ранены уже двое бойцов
Дорожная полиция начинает работу с понедельника - Князев
В Киеве педагогов собирают на массовку для "Безвиза" с Порошенко
Все новости
Психическое здоровье

Как стенание "Что я сделал не так" влияет на здоровье

Ты же мать

Работающие мамы – о своем опыте и лайфхаках