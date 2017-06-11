В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие

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Воскресенье, 11 июня 2017, 00:35

10 июня в населенном пункте Кратово под Москвой мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Он стрелял из охотничьего ружья с территории своего частного дома, где забаррикадировался.

В результате стрельбы погибли четыре человека, еще двое были ранены. Они госпитализированы.

Приехавшие в Кратово сотрудники правоохранительных органов оцепили здание, откуда велась стрельба. Преступник стрелял в сотрудников полиции и подорвал несколько взрывпакетов, после чего ему удалось сбежать в лес. При попытке штурма дома также был ранен сотрудник Росгвардии. В доме убийцы начался пожар, к 11 вечера 10 июня здание сгорело практически полностью.

По предварительным данным, убийцу зовут Игорь Зенков, он 1967 года рождения. Мужчина страдал психическим расстройством. Ранее он служил в МЧС РФ. Также сообщается, что он воевал в Чечне.

Примерно в полночь 11 июня в МВД РФ сообщили, что Зенков убит.

Медуза

Темы: Росcия
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