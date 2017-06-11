В Амстердаме автомобиль въехал в прохожих, есть пострадавшие

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Воскресенье, 11 июня 2017, 01:03

Вечером 10 июня в Амстердаме на площади у железнодорожного вокзала автомобиль въехал в прохожих, как минимум 8 человек пострадали.

Об этом сообщает BNO News.

Двое из пострадавших получили серьезные травмы.

Отмечается, что полицейские подошли к авто, припаркованному в неположенном месте. Водитель хотел скрыться и в результате наехал на пешеходов, а затем врезался в стену.

Водителя сразу арестовали. Полиция расследует инцидент, однако отмечается, что это не было террористическим актом.

Темы: ДТП
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