У берегов Крыма столкнулись катер и яхта, погибли 2 человека

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Воскресенье, 11 июня 2017, 02:28

В результате столкновения прогулочной яхты и скоростного катера в Черном море в районе Керчи погибли два человека, еще трое были травмированы.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети, к счастью, не пострадали", - сказал собеседник агентства.

На яхте "Соларис" находились восемь человек, в том числе двое детей, на быстроходном катере "ТК 0393", по предварительным данным, были четыре человека.

"Мощное столкновение произошло недалеко от берега, в 200-300 метрах в акватории Керчи. У катера два двигателя. Суда не затонули, они на плаву", - говорится в сообщении.

Причины инцидента выясняются.

Темы: Крым
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