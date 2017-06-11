Евродепутат: За антипольскими акциями в Украине стоит Россия

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Воскресенье, 11 июня 2017, 06:54

Россия спонсирует различные антипольские акции в Украине и координирует агрессивную информационную кампанию в Интернете против Украины и других стран Запада.

Об этом заявил депутат Европарламента, заместитель председателя делегации парламентского сотрудничества с Украиной Михал Бони в интервью "Укринформу".

"Россияне также активно влияют физически и в киберпространстве на польско-украинские отношения. Я не питаю никаких иллюзий, что за разными антипольскими деяниями в Украине стоят российские деньги", - заявил он.

Он отметил, что речь не идет, например, о факте недавнего поджога польской школы в Мостисках на Львовщине, а о том, что потом вокруг этого события создавалось твитами или постами в Фейсбуке, как это интерпретировалось. Бони подчеркнул: если бы такого рода событие произошло 20-30 лет назад, то об этом упомянули бы коротко на десятой странице газеты - и не было бы какого-то чрезвычайной огласки.

"Сейчас Интернет служит инструментом, который маловесомые события повышает до ранга сверхважных с целью раздувания разнообразных эмоций в обществе. И собственно, поэтому я откровенно говорю, что за этим стоят россияне, поскольку они хотят, чтобы украинско-польские отношения были плохими, чтобы Украина не могла трансформироваться", - подчеркнул депутат Европарламента.

По его словам, атакуя или воздействуя на людей информацией, в России ставят цель снизить авторитет и доверие к украинской власти, президенту, пытаются показать в максимально негативном свете действия украинцев на востоке Украины.

"Россия непрерывно ведет кибервойну в Украине и об этом надо откровенно говорить. Она располагает очень развитыми инструментами для этого. Москва одной из первых создала фабрику троллей, которые придумывают различные события, а затем комментируют их", - подчеркнул европейский политик.

Бони назвал Россию "самой активной страной, которая ведет первую столь организованную информационную войну в киберпространстве".

Темы: Польша Росcия
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