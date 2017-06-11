Больше всего украинцев без виз въехало в Польшу - МИД

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Воскресенье, 11 июня 2017, 10:55

По состоянию на 9 утра воскресенья границу с Евросоюзом пересекли более 600 граждан Украины по новым биометрическим паспортам без виз.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, на участке границы с Польшей 539 человек въехали в рамках безвизового режима. Возвращен 1 гражданин Украины в пункте пропуска "Шегини", поскольку он имеет запрет на въезд в ЕС.

В Румынию без виз въехал 151 человек. Одному человеку отказано во въезде, поскольку он имел не биометрический паспорт, а обычный, в котором не было визы.

Кроме того, в Будапешт (Венгрия) прибыло 136 граждан Украины, из них 35 без виз с новыми биометрическими паспортами. Отказов во въезде нет.

Граждане Украины, пассажиры рейса Киев-Прага (Чехия) беспрепятственно прошли пограничный контроль. Из них четверо без виз.

В Рим (Италия) прибыли два рейса из Львова и Киева, в которых были 45 граждан Украины без виз с биометрическими паспортами. Отказов нет.

Погорельцев отметил, что консулы работают в круглосуточном режиме во всех наземных пунктах пропуска и в аэропортах стран ЕС.

Ситуация пересечения границы гражданами Украины находится на особом контроле МИД и Департамента консульской службы.

Катерина Тищенко, УП

Темы: ЕС визы МИД
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