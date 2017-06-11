За минувшие сутки в зоне АТО 4 военных погибли, 7 - ранены

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Воскресенье, 11 июня 2017, 13:24

В зоне проведения АТО в результате боевых действий погибли 4 украинских военных, 3 из них - в результате вечернего обстрела в Павлополе, 7 военных получили ранения и травмы.

Об этом на брифинге 11 июня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, в последний раз 3 или более военнослужащих ВСУ погибали на боевых позициях в январе 2017 года во время боев за Авдеевку.

 

дополняется

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс жертвы
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