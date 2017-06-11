В Кременчуге военного убило током

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Воскресенье, 11 июня 2017, 14:39

В воскресенье утром в Кременчуге (Полтавская область) 23-летний военнослужащий из Ривне сгорел от удара током на железнодорожной станции.

Об этом УНИАН сообщили в горотделе полиции.

По данным правоохранителей, состав с военными шел из Западной Украины на ротацию через Кременчуг.

Военнослужащий, командир взвода воинской части А1671, 23-летний старший лейтенант контролировал процесс перевозки техники, обходил грузовой поезд и проверял пломбы на вагонах, в этот момент его ударило током. От разряда тока лейтенант сгорел.

Расследованием инцидента будет заниматься военная прокуратура.

Темы: чрезвычайное происшествие Вооруженные силы
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