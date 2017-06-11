Обстрелы мирных жителей неприемлемы, должны быть прекращены - посольство США

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Воскресенье, 11 июня 2017, 15:58

Обстрелы мирных жителей на Донбассе возле линии разграничения в зоне АТО неприемлемы.

Об этом 11 июня заявили в посольстве США в Киеве, ссылаясь на данные ОБСЕ об увеличении количества жертв и раненых в результате боевых действий.

"Усиление обстрелов и увеличение количества жертв за последние 2 недели в сравнении с 2016 годом ... Обстрелы мирных жителей неприемлемы. Борьба должно быть прекращена", - говорится в сообщении.

Ранее первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что в 2017 году СММ ОБСЕ зафиксировала 219 жертв в результате боевых действий на Донбассе, из них 44 - погибли, 175 получили ранения.

"Это на 110% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году", - отметил Хуг.

 

По данным отчета миссии ОБСЕ от 10 июня, наблюдатели констатировали уменьшение количества нарушений режима тишины в Донецкой области, включая около 170 взрывов, по сравнению с предыдущим периодом, когда было зафиксировано 573 взрыва.

В Луганской области СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима тишины, в т.ч. 12 взрывов, по сравнению с 85 за предыдущий отчетный период. 

Украинская правда 

Темы: Донбасс ОБСЕ США
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