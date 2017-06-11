Боевики ввели чрезвычайное положение в Докучаевске из-за остановки водопровода

Боевики ОРДО заявляют о введении в Докучаевске режима чрезвычайной ситуации из-за остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода.

Об этом 11 июня сообщает онлайн-ресурс боевиков "ДАН".

"Вследствие отключения электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса" 11 июня в Докучаевске открыта чрезвычайная ситуация местного уровня. В результате боевых действий и остановки работы водовода прекращена подача воды в Докучаевск", – отмечается в сообщении.

"Для минимизации последствий ЧС водоснабжение города осуществляется от водозабора "Майский" ГП "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат", также организован подвоз воды силами "МЧС ДНР", предприятий и частных лиц", - добавили в ОРДО.

Как известно, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода под Ясиноватой остановила работу в результате ночных обстрелов. По данным МинТОТ, разрушения значительные, на восстановительные работы потребуется длительное время.

По данным ведомства, под угрозой водоснабжения - Красноармейский, Волновахский, Добропольский районы, а также Мариуполь.

Также в ОРДО заявили, что утром 11 июня ВСУ открыли огонь по району насосной станции, возле которой находились российские офицеры СЦКК и представители КП "Вода Донбасса".

В свою очередь в украинской стороне СЦКК заявили, что около 7 утра 11 июня НЗФ ОРДО обстреляли из гранатометов и вывели из строя насосную станцию первого подъема Югодонбасского водовода.

8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь).

10 июня работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода была восстановлена.

Украинская правда