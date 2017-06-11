Как стенание "Что я сделал не так" влияет на здоровье

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Воскресенье, 11 июня 2017, 20:49

Боевики ОРДО обстреляли жилые кварталы Авдеевки с применением танков.

Об этом вечером 11 июня, сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.

По сообщению СЦКК, обстрел произошел около 18:00 во время обстрела позиций сил АТО в районе Авдеевки.

"Под огонь, который вели танки боевиков, также попали жилые кварталы населенного пункта. В результате взрыва 125 мм снаряда повреждены 3 жилых дома по ул. Островского. В зданиях выбиты стекла и пробиты крыши. В жилом квартале, который попал под обстрел, повреждены электрическую сеть . Никто из местных жителей не пострадал ", - заявили в СЦКК.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, подробности уточняются.

 
 
фото - прес-центр штабу АТО

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донбасс АТО
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