Изоляция Катара: Иран и Турция отправят в страну продукты

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Воскресенье, 11 июня 2017, 22:55

Иран направил в Катар четыре самолета с пищевой помощью и объявил о намерении продолжать посылать помощь после того, как страна оказалась в изоляции.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на государственное информационное агентство Ирана.

В свою очередь Турция также пообещала продуктовую помощь Катару, где может возникнуть дефицит продовольствия.

Как известно, Саудовская Аравия закрыла границу, через которую Катар импортировал большинство продуктов питания.

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром. Позже к присоединились Ливия и Йемен. Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали жителям и гостям городов две недели, чтобы уехать.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства". К обвинениям в причастности к терроризму также присоединился и президент США Дональд Трамп.

Чтобы доказать свою непричастность к терроризму Катар нанял юридическую фирму бывшего генпрокурора США при администрации Джорджа Буша-младшего Джона Эшкрофта.

За 2,5 млн. долларов фирма Эшкрофта должна провести полный аудит деятельности Катара, направленной на прекращение финансирования терроризма.

Темы: Восток дипломатические отношения США терроризм
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