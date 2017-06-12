Найцікавіше:
2002. Новим главою адміністрації Кучми стає Віктор Медведчук
2004. #Зрада від Дастіна Гофмана
2016. Ломаченко нокаутує Мартінеса і стає чемпіоном світу у двох категоріях
2001, вівторок
Україні потрібна така ж сильна президентська форма правління, як в США або у Франції, заявив президент Леонід Кучма на прес-конференції у Братиславі. І пожалкував, що повноважень в нього менше, ніж в президентів інших країн.
2002, середа
Віктор Медведчук став новим главою Адміністрації президента. Ця позиція була вакантна з квітня, коли Володимир Литвин перейшов з АП до парламенту. Інше резонансне призначення Кучми: Сергій Льовочкин став першим помічником гаранта.
"Очевидно, що з призначенням Медведчука зменшиться бажання Ющенка і співтоваришів домагатися посад у виконавчій владі, характер нинішніх відносин двох Вікторів виключає їх нормальну співпрацю", - прокоментував це призначення президент Центра О.Разумкова Анатолій Гриценко.
2003, четвер
Польща проводить з Україною консультації щодо введення візового режиму. Такий режим є зобов’язанням Польщі у зв'язку зі вступом до Європейського Союзу.
2004, субота
Відомий актор Дастін Гофман отримав нагороду на фестивалі російських фільмів у Голівуді та заявив, що його предки походять з "російського міста Київ", і він вдячний за це російському народові.
Зате другий уродженець України кіноактор Джек Паланс відмовився взяти нагороду на тому ж фестивалі, наголосивши: "Я українець, а не росіянин!"
2005, неділя
Обвинувачені у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе визнали себе винними, заявив генпрокурор Святослав Піскун. Мова йде про трьох міліціонерів, яких арештували в березні. Генерал Олексій Пукач на той момент ще перебуває у розшуку.
2006, понеділок
Коаліціада – 2006. "Наша Україна" виступила з заявою про безперспективність подальших переговорів щодо формування коаліції. Переговори, вважають в НУ, зруйнували особисті амбіції лідера соціалістів Олександра Мороза. "Наша реакція спокійна", - відповіли на це в СПУ.
2007, вівторок
Спікер Олександр Мороз зачитав 50 заяв депутатів БЮТ, які склали свої депутатські повноваження для забезпечення перевиборів Верховної Ради. Тим часом перебіжчики з БЮТ заявили, що коли свій мандат здасть і Юлія Тимошенко, вони подумають над обранням нового лідера фракції. "Єдине, що вони можуть створити – це "клуб зрадників", і збиратися там, розповідати один одному байки про те, як вони докотилися до такого життя", - відповів на це один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов.
2008, четвер
– Крим вже втрачений для України, вважає Володимир Литвин, оскільки провідні політичні сили країни не мають чіткої політики щодо автономії.
– Рейтинг президента Віктора Ющенка вперше дійшов того мінімуму, який був свого часу у Кучми. За даними Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, лише 6,7% опитаних повністю підтримують діяльність Ющенка. А порівнюючи діяльність двох президентів, респонденти частіше відповідали, що з обов’язками президента краще справлявся Кучма.
– "Верховну Раду потрібно освятити, щоб там вночі чорти не літали". Спікер Арсеній Яценюк пообіцяв запросити священиків всіх конфесій і освятити сесійну залу та буфет парламенту.
2009, п’ятниця
Життя після зриву переговорів про широку коаліцію між ПР та БЮТ.
Віце-спікер Олександр Лавринович заявив, що консультації щодо створення коаліції почалися ще півтора роки тому.
Віктор Янукович визнав, що він говорив з Тимошенко про підвищення вікового цензу для кандидата в президенти України до 50 років, але це було просто жартом.
"По суті справи, кинувши усіх, хто вів переговори з ним, і таким чином, по суті справи, зруйнував єдиний шанс України завершити масштабну політичну війну і перейти до антикризових реальних дій", - в свою чергу охарактеризувала Юлія Тимошенко рішення Януковича вийти з переговорів.
А з Нового каналу пішов шеф-редактор інформаційної програми "Репортер" Володимир Павлюк через те, що він показав у програмі відомий запис "Всьо пропало" з Тимошенко.
2010, субота
На суддів Верховного суду тиснуть з боку Вищої ради юстиції. "Ідуть дзвінки з Вищої ради юстиції, як вирішувати справу, а інакше ідуть погрози: "Ми тобі голову відірвемо", – розповів голова ВСУ Василь Онопенко. Він також додав, що нова судова реформа позбавить Верховний суд повноважень.
До головування у Верховному Суді Онопенко був народним депутатом від БЮТ. У 2010 році після приходу до влади президента Віктора Януковича повноваження Верховного Суду були радикально скорочені, що пов'язували з бажанням нового керівництва країни мінімізувати вплив самого Онопенка.
2011, неділя
Росія обурюється заходом в Чорне море американського протиракетного крейсера "Монтерей", що обладнаний протиракетною системою "Іджіс". Крейсер має взяти участь в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз – 2011".
2012, вівторок
Всю ніч футбольні фанати у Києві святкували перемогу з рахунком 2:1 української збірної в матчі зі шведами в рамках Євро-2012. Героєм українського інтернету став цей маленький вболівальник Тимур.
А от враження міліціонерів, яких повезли до Харкова охороняти порядок під час чемпіонату, були не менш яскравими. Їх заселили в будівлю з нелюдськими умовами для життя. "Там одна розетка на всіх, два забиті унітази. Дали їм старі матраци, яким, напевно, декілька десятків років. Їсти дали в перший день щось на кшталт мівіни і навіть не дали чаю", – розповіли їхні родичі.
2013, середа
Окружний адмінсуд Києва зобов'язав голову Верховної Ради вилучити посвідчення у народних депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги. Ще у лютому їх позбавили депутатських повноважень. В "Батьківщині" впевнені, що таке рішення адмінсуду суперечить Конституції.
2014, четвер
– Група карного розшуку МВС арештувала екс-нардепа Віктора Лозинського. Днем раніше Лозинський, засуджений за вбивство до 15 років позбавлення волі (потім статтю змінили, а термін зменшили), достроково вийшов із тюрми за станом здоров’я.
– Озброєні терористи перехопили автобус з дітьми-сиротами та вихованцями дитячих будинків, яких везли із Донецької області в Дніпропетровську. Транспорт з 25 дітьми розвернули в бік контрольно-пропускного пункту "Должанський" на Луганщині. Пізніше одна з матерів-виховательок категорично відмовилася їхати в Росію, та її із групою дітей повернули назад. 16 викрадених дітей повезли в Ростовську область.
2015, п’ятниця
– 9 людей потрапили до лікарні через погроми в Харкові. Пізно ввечері 11 червня близько 40 осіб у чорному одязі й балаклавах прийшли до гуртожитків та прийнялися бити вікна в машинах іноземних студентів. Зав'язалися сутички, декілька людей отримали ножові поранення.
– У Конгресі США внесли поправки до законопроекту щодо видатків на оборону, згідно з яким американці не постачатимуть в Україну ПЗРК. Раніше в Білому домі вже заявляли, що не нададуть Україні наступальні види озброєння.
2016, неділя
– В Києві пройшов Марш рівності за права ЛГБТ-спільноти. Кількість учасників стала найбільшою за часи проведення подібних акцій в Україні. Хоча поліції все одно було більше, ніж активістів. На захід прийшли й противники Маршу, але обійшлося без серйозних сутичок.
– На кордоні з Польщею затримали Андрія Кошеля, колишнього топ-менеджера компанії СЄПЕК Сергія Курченка . Він фігурує у справі з з продажу зрідженого газу на спецаукціонах. Кошелю інкримінують створення злочинної організації та привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
9 червня 2017 року Кошеля випустили під домашній арешт.
– Український боксер Василь Ломаченко нокаутував чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі пуерториканця Романа Мартінеса і став чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Бій завершився вже в 5 раунді. Ломаченко встановив рекорд, отримавши чемпіонство в двох вагах за 7 боїв.
Рустем Халілов, дляУП