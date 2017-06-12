Найцікавіше: 2002. Новим главою адміністрації Кучми стає Віктор Медведчук 2004. #Зрада від Дастіна Гофмана 2016. Ломаченко нокаутує Мартінеса і стає чемпіоном світу у двох категоріях

2001, вівторок

Україні потрібна така ж сильна президентська форма правління, як в США або у Франції, заявив президент Леонід Кучма на прес-конференції у Братиславі. І пожалкував, що повноважень в нього менше, ніж в президентів інших країн.

2002, середа

Віктор Медведчук став новим главою Адміністрації президента. Ця позиція була вакантна з квітня, коли Володимир Литвин перейшов з АП до парламенту. Інше резонансне призначення Кучми: Сергій Льовочкин став першим помічником гаранта.

"Очевидно, що з призначенням Медведчука зменшиться бажання Ющенка і співтоваришів домагатися посад у виконавчій владі, характер нинішніх відносин двох Вікторів виключає їх нормальну співпрацю", - прокоментував це призначення президент Центра О.Разумкова Анатолій Гриценко.

2003, четвер

Польща проводить з Україною консультації щодо введення візового режиму. Такий режим є зобов’язанням Польщі у зв'язку зі вступом до Європейського Союзу.

2004, субота

Відомий актор Дастін Гофман отримав нагороду на фестивалі російських фільмів у Голівуді та заявив, що його предки походять з "російського міста Київ", і він вдячний за це російському народові.

Зате другий уродженець України кіноактор Джек Паланс відмовився взяти нагороду на тому ж фестивалі, наголосивши: "Я українець, а не росіянин!"

2005, неділя

Обвинувачені у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе визнали себе винними, заявив генпрокурор Святослав Піскун. Мова йде про трьох міліціонерів, яких арештували в березні. Генерал Олексій Пукач на той момент ще перебуває у розшуку.

2006, понеділок

Коаліціада – 2006. "Наша Україна" виступила з заявою про безперспективність подальших переговорів щодо формування коаліції. Переговори, вважають в НУ, зруйнували особисті амбіції лідера соціалістів Олександра Мороза. "Наша реакція спокійна", - відповіли на це в СПУ.

2007, вівторок

Спікер Олександр Мороз зачитав 50 заяв депутатів БЮТ, які склали свої депутатські повноваження для забезпечення перевиборів Верховної Ради. Тим часом перебіжчики з БЮТ заявили, що коли свій мандат здасть і Юлія Тимошенко, вони подумають над обранням нового лідера фракції. "Єдине, що вони можуть створити – це "клуб зрадників", і збиратися там, розповідати один одному байки про те, як вони докотилися до такого життя", - відповів на це один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов.

2008, четвер

– Крим вже втрачений для України, вважає Володимир Литвин, оскільки провідні політичні сили країни не мають чіткої політики щодо автономії.

– Рейтинг президента Віктора Ющенка вперше дійшов того мінімуму, який був свого часу у Кучми. За даними Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, лише 6,7% опитаних повністю підтримують діяльність Ющенка. А порівнюючи діяльність двох президентів, респонденти частіше відповідали, що з обов’язками президента краще справлявся Кучма.

– "Верховну Раду потрібно освятити, щоб там вночі чорти не літали". Спікер Арсеній Яценюк пообіцяв запросити священиків всіх конфесій і освятити сесійну залу та буфет парламенту.

2009, п’ятниця

Життя після зриву переговорів про широку коаліцію між ПР та БЮТ.

Віце-спікер Олександр Лавринович заявив, що консультації щодо створення коаліції почалися ще півтора роки тому.

Віктор Янукович визнав, що він говорив з Тимошенко про підвищення вікового цензу для кандидата в президенти України до 50 років, але це було просто жартом.

"По суті справи, кинувши усіх, хто вів переговори з ним, і таким чином, по суті справи, зруйнував єдиний шанс України завершити масштабну політичну війну і перейти до антикризових реальних дій", - в свою чергу охарактеризувала Юлія Тимошенко рішення Януковича вийти з переговорів.

А з Нового каналу пішов шеф-редактор інформаційної програми "Репортер" Володимир Павлюк через те, що він показав у програмі відомий запис "Всьо пропало" з Тимошенко.

2010, субота

На суддів Верховного суду тиснуть з боку Вищої ради юстиції. "Ідуть дзвінки з Вищої ради юстиції, як вирішувати справу, а інакше ідуть погрози: "Ми тобі голову відірвемо", – розповів голова ВСУ Василь Онопенко. Він також додав, що нова судова реформа позбавить Верховний суд повноважень.

До головування у Верховному Суді Онопенко був народним депутатом від БЮТ. У 2010 році після приходу до влади президента Віктора Януковича повноваження Верховного Суду були радикально скорочені, що пов'язували з бажанням нового керівництва країни мінімізувати вплив самого Онопенка.

2011, неділя

Росія обурюється заходом в Чорне море американського протиракетного крейсера "Монтерей", що обладнаний протиракетною системою "Іджіс". Крейсер має взяти участь в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз – 2011".

2012, вівторок

Всю ніч футбольні фанати у Києві святкували перемогу з рахунком 2:1 української збірної в матчі зі шведами в рамках Євро-2012. Героєм українського інтернету став цей маленький вболівальник Тимур.

А от враження міліціонерів, яких повезли до Харкова охороняти порядок під час чемпіонату, були не менш яскравими. Їх заселили в будівлю з нелюдськими умовами для життя. "Там одна розетка на всіх, два забиті унітази. Дали їм старі матраци, яким, напевно, декілька десятків років. Їсти дали в перший день щось на кшталт мівіни і навіть не дали чаю", – розповіли їхні родичі.

2013, середа

Окружний адмінсуд Києва зобов'язав голову Верховної Ради вилучити посвідчення у народних депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги. Ще у лютому їх позбавили депутатських повноважень. В "Батьківщині" впевнені, що таке рішення адмінсуду суперечить Конституції.

2014, четвер

– Група карного розшуку МВС арештувала екс-нардепа Віктора Лозинського. Днем раніше Лозинський, засуджений за вбивство до 15 років позбавлення волі (потім статтю змінили, а термін зменшили), достроково вийшов із тюрми за станом здоров’я.

– Озброєні терористи перехопили автобус з дітьми-сиротами та вихованцями дитячих будинків, яких везли із Донецької області в Дніпропетровську. Транспорт з 25 дітьми розвернули в бік контрольно-пропускного пункту "Должанський" на Луганщині. Пізніше одна з матерів-виховательок категорично відмовилася їхати в Росію, та її із групою дітей повернули назад. 16 викрадених дітей повезли в Ростовську область.

2015, п’ятниця

– 9 людей потрапили до лікарні через погроми в Харкові. Пізно ввечері 11 червня близько 40 осіб у чорному одязі й балаклавах прийшли до гуртожитків та прийнялися бити вікна в машинах іноземних студентів. Зав'язалися сутички, декілька людей отримали ножові поранення.

– У Конгресі США внесли поправки до законопроекту щодо видатків на оборону, згідно з яким американці не постачатимуть в Україну ПЗРК. Раніше в Білому домі вже заявляли, що не нададуть Україні наступальні види озброєння.

2016, неділя

– В Києві пройшов Марш рівності за права ЛГБТ-спільноти. Кількість учасників стала найбільшою за часи проведення подібних акцій в Україні. Хоча поліції все одно було більше, ніж активістів. На захід прийшли й противники Маршу, але обійшлося без серйозних сутичок.

– На кордоні з Польщею затримали Андрія Кошеля, колишнього топ-менеджера компанії СЄПЕК Сергія Курченка . Він фігурує у справі з з продажу зрідженого газу на спецаукціонах. Кошелю інкримінують створення злочинної організації та привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

9 червня 2017 року Кошеля випустили під домашній арешт.

– Український боксер Василь Ломаченко нокаутував чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі пуерториканця Романа Мартінеса і став чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Бій завершився вже в 5 раунді. Ломаченко встановив рекорд, отримавши чемпіонство в двох вагах за 7 боїв.

Рустем Халілов, дляУП