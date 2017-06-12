Хакеры опубликовали фильм "Он вам не Димон" на российских государственных сайтах

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Понедельник, 12 июня 2017, 00:31

На официальном сайте Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга опубликовали фильм-расследование "Он вам не Димон", посвященный возможной причастности премьер-министра Дмитрия Медведева РФ к коррупции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Под фильмом неизвестные оставили запись: "Эти люди воруют наши деньги, сажают в тюрьмы случайных и невиновных людей, используя правоохранительные органы как собак на цепи, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дискредитировали такие понятия как "Демократия", "Право" и "Свобода слова".

 

До 18 часов публикация была удалена.

11 июня фильм "Он вам не Димон" также был опубликован на сайте прокуратуры Ярославской области. Ролик сопровождался текстом: "Прокуратура Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятия! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона".

Позже в ведомстве заявили о хакерской атаке.

12 апреля 2017 Навальный призвал граждан России организовывать публичные антикоррупционные меры и выходить на улицу в День России. Политик аргументировал это тем, что власти не предоставили никаких ответов на обвинения в коррупции премьер-министра России Дмитрия Медведева, прозвучавшие в фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Он вам не Димон".

По данным ФБК, пока активисты в более чем 180-ти городах России намерены организовать публичные протестные мероприятия 12 июня.

Ранее Люблинский районный суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить фильм-расследование о премьер-министре РФ Дмитрия Медведева. В свою очередь Навальный дал понять, что не собирается этого делать.

Темы: Росcия коррупция хакеры
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