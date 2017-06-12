Сенатор Грэм: на этой неделе будет принят закон, наказывающий Россию

Сенат конгресса США на следующей неделе примет закон, наказывающий Россию за вмешательство в выборы в США.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, в интервью CBS.

"На этой неделе будет принят законопроект, наказывающий Россию за вмешательство в наши выборы. Они взломали комитет Демократической партии. Письма Подесты, это были россияне. Они обеспечивают оружием талибов, чтобы убивать американских солдат. Они вступили в сговор с Асадом, чтобы он мог сохранить свое химическое оружие", - заявил Грэм.

Он также заявил, что Россия является соучастницей химических атак Асада в Сирии.

Сенатор выразил уверенность в том, что закон будет принят.

"Любой член Конгресса, который не хочет наказать Россию за то, что они сделали предает демократию. И если президент не подпишет этот законопроект, чтобы наказать Россию, он предаст демократию", - считает республиканец.

"Я думаю он подпишет его. И если он этого не сделает, мы намерены преодолет его вето", - добавил сенатор.



Как известно, оба комитета по разведке (Сената США и Палаты представителей США) расследуют связи членов кампании Трампа с Россией по делу о вмешательстве в выборы.

ФБР также проводит свое расследование вмешательства России в выборы в США.