Авдеевка без газа, а Волноваха, Марьинка и Красногоровка без воды

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Понедельник, 12 июня 2017, 09:42

В Авдеевке до сих пор отсутствует газоснабжение, ремонтные работы поврежденного подземного газопровода не проводили из-за опасности для работников.

Об этом сообщает состоянию на 7 утра 12 июня Государственная служба чрезвычайных ситуаций, напоминая, что трубу диаметром 273 мм повредили во время боевых действий 7 июня.

Кроме того, из-за остановки насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода жители 5 районов Донецкой области – Покровского, Селидовского, Добропольского, Волновахского и Марьинского – получают воду почасово из 21 резервуара.

По состоянию на 7 утра понедельника "необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов: Волноваха, Марьинка и Красногоровка".

"При условии почасовой подачи воды, возможность обеспечения населения водой может составлять 2 суток", – отмечают спасатели.

"Решается вопрос о возобновлении электроснабжения в условиях безопасности работников", – информируют они.

Как известно, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной Киеву территории повредили высоковольтные линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь).

10 июня в 12:00 работу насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода восстановили, но в 23:30 в результате возобновления боевых действий произошло повреждение трансформаторной подстанции 35 кВт (расположенной непосредственно у насосной станции), что привело к повторному прекращении электроснабжения насосной станции.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс Донецкая область Авдеевка Волноваха
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