СНБО заявляет, что от его имени слали письма из России
Совет национальной безопасности и обороны Украины заявляет, что от имени его пресс-службы с IP-адреса, зарегистрированного в России, рассылали сообщения бессмысленного содержания.
Это произошло 11 июня, сообщает пресс-служба СНБО, не уточняя содержания сообщений.
В Совбезе считают это одной из провокаций российских спецслужб в информационной сфере.
СНБО призывает журналистов быть внимательными к контенту сообщений и отправителям.
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