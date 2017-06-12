В Украине сохраняется риск пожаров – ГСЧС

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Понедельник, 12 июня 2017, 11:09

12-14 июня в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная пожароопасность.

Также с понедельника по среду по Киевской области, кроме северных районов, чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать пожары в экосистемах.

При этом Украинский гидрометцентр прогнозирует в понедельник грозы на Львовщине, Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине.

Погода 12 июня
Погода 12 июня

Во вторник, по предварительному прогнозу, дожди сдвинутся на восток.

Прогноз на 13 июня
Прогноз на 13 июня

Алена Рощенко, УП

Темы: погода ГСЧС
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