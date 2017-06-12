Пропагандист, который брал интервью у "Гиви", пытался сбежать в РФ

На границе с Россией пограничники задержали украинца, который работал на медиа-ресурсы незаконных вооруженных формирований.



Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.



Отмечается, что в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" в Харьковской области в 10 метрах от государственной границы пограничники отдела "Дергачи" задержали гражданина Украины 1983 года рождения.



Остановили мужчину на направлении украинского населенного пункта Гранов и российского Красный Хутор. Уроженец Донецкой области пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска.



Мужчину доставили в пограничное подразделение для составления материалов административного правонарушения и принятия правового решения. Уже в ходе фильтрационных мероприятий пограничники установили, что у украинских правоохранителей есть в отношении задержанного сведения о его возможной причастности к незаконным вооруженным формированиям.



Также во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области.

В частности он осуществлял съемки боевых действий в районе Донецкого аэропорта и в городе Краматорск течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения "Сомали" с позывным "Гиви", а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов.



После составления административных документов задержанного передали представителям СБУ.



Дальнейшую его судьбу решит суд.