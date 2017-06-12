Пропагандист, который брал интервью у "Гиви", пытался сбежать в РФ

1419 просмотров
0
Понедельник, 12 июня 2017, 11:44

На границе с Россией пограничники задержали украинца, который работал на медиа-ресурсы незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" в Харьковской области в 10 метрах от государственной границы пограничники отдела "Дергачи" задержали гражданина Украины 1983 года рождения.

Остановили мужчину на направлении украинского населенного пункта Гранов и российского Красный Хутор. Уроженец Донецкой области пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска.

Мужчину доставили в пограничное подразделение для составления материалов административного правонарушения и принятия правового решения. Уже в ходе фильтрационных мероприятий пограничники установили, что у украинских правоохранителей есть в отношении задержанного сведения о его возможной причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Также во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области.

В частности он осуществлял съемки боевых действий в районе Донецкого аэропорта и в городе Краматорск течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения "Сомали" с позывным "Гиви", а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов.

После составления административных документов задержанного передали представителям СБУ.

Дальнейшую его судьбу решит суд.

Темы: Донбасс терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Авдеевка без газа, а Волноваха, Марьинка и Красногоровка без воды 12 июня 2017, 09:42
Сутки в АТО: 67 обстрелов, 2 бойцов ВСУ погибли и 4 получили ранения 12 июня 2017, 07:59
Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки из танков 11 июня 2017, 20:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Патрульная дорожная полиция выехала на четыре трассы
В АП настаивают: Антикоррупционный суд важен для судебной реформы
Хроника 12 июня. Эра Медведчука и победа Ломаченко
Сутки в АТО: 67 обстрелов, 2 бойцов ВСУ погибли и 4 получили ранения
Все новости
Ты же мать

Работающие мамы – о своем опыте и лайфхаках

Почет разнообразию

Как это – быть слепым с эпилепсией и умственным нарушением