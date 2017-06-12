Боевики разбомбили целую улицу в селе под Волновахой

2621 просмотр
0
Понедельник, 12 июня 2017, 12:12

Террористы ОРДО в ночь на понедельник обстреляли два села под Волновахой, в одном из которых разбомбили целую улицу.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по данным правоохранителей, в селе Ольгинка под огнем террористов оказалась улица Центральная. На ней повреждены все 12 домов - стены, окна, крыши. В результате обстрела также повреждена электроподстанция, 140 домов остались без света.

Обстрел продолжался с 2:00 до 4:00 утра. Когда посреди села начали падать снаряды, жители были вынуждены покинуть дома и прятаться в подвалах.

Около 5:00 боевики открыли огонь по поселку Графское (бывшее Комсомольское). Снаряд попал в дорогу возле общежития лесного колледжа.

По предварительным данным, люди не пострадали, но эта информация еще уточняется.

Утром на местах обстрелов работают следственно-оперативные группы Волновахского отдела полиции. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

 
 
 

Как сообщалось, из-за обстрелов по состоянию на 7 утра понедельника Волноваха остается без воды.

Украинская правда

Темы: Волноваха Донбасс АТО чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Авдеевка без газа, а Волноваха, Марьинка и Красногоровка без воды 12 июня 2017, 09:42
Хроника 22 мая. Шуфрич готов к дуэли с Гелетеем и бой под Волновахой 22 мая 2017, 08:00
СБУ назвали виновников теракта в Волновахе 9 марта 2017, 13:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Обещанного Порошенко закона о возвращении территорий до сих пор нет
Обострение в зоне АТО продолжается, 12 июня тоже есть потери – штаб
Патрульная дорожная полиция выехала на четыре трассы
В АП настаивают: Антикоррупционный суд важен для судебной реформы
Все новости
Интервью

Писательница Сюзанна Шолль: Нет никакой русской души

Интервью

Эдгар Винницкий: Играю на улице, чтобы появилось поколение открытых людей