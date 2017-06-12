Экс-глава райсовета Луганской получил 4 года за "референдум ЛНР"

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Понедельник, 12 июня 2017, 13:06

Старобийльский районный суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы бывшего председателя Станично-Луганской районной совета Луганской области Владимира Белоуса.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что спецслужба установила, что Белоус в должности председателя местного райсовета принимал активное участие в организации на территории Станично-Луганского района незаконного "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики".

"Затем экс-чиновник сбежал в Россию. Но при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область был задержан оперативниками СБУ на границе".

Таким образом, его признали виновным по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Украинская правда

Темы: СБУ суд Луганская область
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