Экс-глава райсовета Луганской получил 4 года за "референдум ЛНР"
Старобийльский районный суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы бывшего председателя Станично-Луганской районной совета Луганской области Владимира Белоуса.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что спецслужба установила, что Белоус в должности председателя местного райсовета принимал активное участие в организации на территории Станично-Луганского района незаконного "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики".
"Затем экс-чиновник сбежал в Россию. Но при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область был задержан оперативниками СБУ на границе".
Таким образом, его признали виновным по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Украинская правда
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