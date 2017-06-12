В Москве задержали Навального
В Москве перед началом акции против коррупции задержали оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом в твиттере написала его жена Юлия и опубликовала фотографию с места задержания.
Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская.— Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017
С Днём России! pic.twitter.com/CkfZXT6EKo— Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017
Как известно, 12 июня в РФ отмечают День России. В то же время в 145 городах РФ проходят акции против коррупции.
12 апреля 2017 Навальный призвал граждан России организовывать публичные антикоррупционные меры и выходить на улицу в День России.
Политик аргументировал это тем, что власти не предоставили никаких ответов на обвинения в коррупции премьер-министра России Дмитрия Медведева, прозвучавшие в фильме Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон".
Ранее Люблинский районный суд Москвы обязал Навального удалить фильм-расследование о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве.
В свою очередь Навальный дал понять, что не собирается этого делать.
Украинская правда
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