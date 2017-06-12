Порошенко подписал запрет георгиевской ленты

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Понедельник, 12 июня 2017, 13:58

Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Об этом в понедельник сообщает сайт президента.

Документ предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 гривен) или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

За повторную пропаганду предусматриваются те же санкции, однако штраф за данное правонарушение может составлять уже до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования георгиевской ленты на документах государственных органов, выданных до 1991 года; в экспозициях музеев на оригиналах боевых знамен; на государственные награды, которыми награждались до 1991 года и на протяжении 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий Второй мировой войны; на могильных сооружениях.

Как известно, закон был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года.

Украинская правда

Темы: Порошенко Росcия война история
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IP: 35.189.213.---petrius12.06.2017 15:15
А как насчёт запрета кумовства, взяток, злоупотреблений служебным положением? Где антикоррупционные законы, где реформы? Создаёт информационный шум в борьбе с одноклассниками, да колорадками. патриота из себя корчит, а душа барыги всё-равно всем видна.
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