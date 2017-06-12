Беларусь прислала 58 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

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Понедельник, 12 июня 2017, 14:16

Беларусь предоставила Украине 58 тонн гуманитарной помощи для жителей подконтрольных и неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Интерфакс-Украина.

Сокол отметил, что груз уже въехал на украинскую территорию. В понедельник его должен получить Международный комитет Красного Креста на свой склад близ Киева. Впоследствии МККК должен доставить гуманитарку на восток Украины.

"Для главы Белорусского государства принципиальным является тот вопрос, что при содействии Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и представительства МККК, гуманитарная помощь будет доставлена по обе стороны конфликта", - сказал посол.

Все предоставленные товары произведены в Беларуси, и состоят из четырех продуктовых пакетов - масло, крупы, макаронные изделия, сахар, мука, а также гигиенических наборов - шампуни, мыло, зубная паста.

Также, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что больше всего в помощи нуждаются украинцы на линиях столкновения, и поблагодарил Беларусь за помощь.

Темы: Беларусь
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