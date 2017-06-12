Донецкой области грозит чрезвычайная ситуация из-за проблем с водой

В Донецкой области без централизованного водоснабжения остаются 382 тысяч человек, рассматривается вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации.



Об этом на своей странице в Facebook сообщает 12 июня председатель Донецкого областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



"Ситуация с водоснабжением области сложная. На сегодняшний день без централизованного водоснабжения 14 городов и 58 поселков - это 382 тысяч человек", – сообщает он.



По данным губернатора, без воды остаются Волноваха, Селидово, Украинск, Горняк, Новоградовка, Покровск, Мирноград, Родинское, Мар`инка, Красногоровка, Угледар и Доброполье.



"Населению воду подвозят из резервных резервуаров и скважин. Привлекаются люди и техника ГСЧС, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия, которые имеют автоцистерны. Дал задание довести до сведения населения четкие и понятные графики подвоза питьевой и технической воды. Отметил: за воду ни копейки с людей не брать!", – отмечает также Жебривский.



Председатель Донецкой ВГА отмечает, что по состоянию на 13 часов проведение ремонтно-восстановительных работ и запуск насосной станции было невозможно - нет гарантий безопасности для работников.



"Договорились, чтобы сегодня на место допустили группу, которая сможет определить объем разрушений. Сейчас на насосной станции работают энергетики "Воды Донбасса" – проводят дефектовку и определяют объемы восстановительных работ. Буквально несколько минут назад в сопровождении ОБСЕ к осмотру присоединились и работники ДТЭКа. По завершению осмотра требовать допуска к объекту ремонтных бригад. Опять же - при наличии гарантий их безопасности", – пишет Жебривский.



"Рассматривается вопрос объявления в Донецкой области чрезвычайной ситуации", – резюмирует он.



Украинская правда