СБУ: Россия использовала соцсети для вторжения в Украину

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Понедельник, 12 июня 2017, 15:44

Россия использовала российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" для подготовки вторжения в Украину.

Об этом сообщила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, передает "УНИАН".

"Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", - заявила Лапутина.

По ее словам, часть групп администрировали с территории России.

"Также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые в некоторых случаях за денежное вознаграждение, что перечислялось через сервис "Яндекс.Деньги", осуществляли акции в ущерб территориальной целостности, суверенитета и безопасности Украины", - добавила она.

Как сообщалось 30 мая 2017 года, прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство за развязывание должностными лицами Российской Федерации и АР Крым гибридной войны.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

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