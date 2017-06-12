На митингах в РФ хватают людей, задержали даже гигантскую резиновую утку

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Понедельник, 12 июня 2017, 16:25

На антикоррупционном митинге в столице России Москве задержали по меньшей мере 121 участника, в Санкт-Петербурге – 137.

Об этом 12 июня сообщает в Твиттере портал "ОВД-инфо".

В Петербурге также "задержали" гигантскую резиновую утку.

Как известно в фильме-расследовании фонда оппозиционера Алексея Навального о состоянии российского премьера Дмитрия Медведева фигурировал "домик для уточки", найденный на его даче.

Как сообщает "Радио Свобода", сотрудники ОМОНа разгоняют не только несогласованные с властями митинги, но и разрешенные.

Учасники акций скандирут "Позор" и "Россия будет свободной".

Известно о задержании оппозиционеров Ильи Яшина и Алексея Навального.

Прямую трансляцию с улиц Москвы ведет телеканал "Дождь". В то же время государственные телеканалы ничего не сообщают об акциях протеста.

Как сообщалось, в 12 июня отмечается День России. В 145 городах РФ проходят акции против коррупции.

В Норильске, по данным "Радио Свобода" задержаны не менее 10 человек. Митинг против коррупции ранее был разрешен городскими властями. В разгоне участвовали местные казаки.

Во Владивостоке, на привокзальной площади, были задержаны не менее 20 участников несогласованного митинга.

Один из них – координатор местного штаба Навального Юрий Кучин. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за несогласованную акцию. Активист заявил, что намеренно остановился в гостинице, а не дома, чтобы избежать задержания. Между демонстрантами и казаками произошла драка, в нее вмешался ОМОН. Нескольких активистов были избиты.

В Казани, где акция была согласована, задержаны по меньшей мере четверо демонстрантов, в том числе – организатор митинга. Среди задержанных также несовершеннолетняя участница акции. На несогласованном митинге в Благовещенске были задержаны 9 человек.

Темы: Росcия
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