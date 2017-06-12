Садовый просит Кабмин признать Львов зоной чрезвычайной ситуации

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Понедельник, 12 июня 2017, 16:41

Городской председатель Львова Андрей Садовой сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только городская комиссия обратилась к правительству чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации. Организаторы "мусорной" блокады могут начинать праздновать. У нас действительно осталось других возможностей для избежания экологического бедствия. Держались год! Поверили также в подписи госчиновников под меморандумом о снятии блокады. Оказалось, зря поверили", - написал он.

Садовой также рассказал, что сейчас французские эксперты совместно с украинскими "активно работают над технологическими параметрами и проектом" мусороперерабатывающего завода.

"Завершаем детальное изучение предложенной ими участка под завод на территории ТЭЦ-2, которая по моему мнению является оптимальной. Но в любом случае, строительство такого завода - это 2 года. Начать сможем уже в этом году", - написал он.

Как известно, конкурсная комиссия по отбору инвестора для строительства заводов по переработке отходов признала победителями все три компании, принимавшие участие во втором туре отбора, - "Инвестиционно-экологическая компания", ООО "Глассворк текнолоджи" и ООО "Вейст менеджмент системс".

До 15 июля должны быть проведены общественные слушания, и состоится согласование проектов строительства, и уже осенью текущего года может начаться отвод земельного участка инвестору.

Согласно меморандуму, подписанному с несколькими городами области, ежедневно из Львова вывозят до 100 тонн отходов, при том, что за сутки в городе накапливается до 500 тонн мусора.

Жители Львова в ночь на 9 июня на несколько часов заблокировали движение автотранспорта по нескольким улицам города с требованием вывоза накопившихся на площадках отходов.

В разных областях Украины периодически обнаруживают бытовые отходы из Львова и Львовской области.

Больше о мусорный кризис во Львове читайте здесь:

Темы: Львов Садовый
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