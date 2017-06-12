На реабилитации воинов АТО разворовали 22,5 млн гривен – СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили коррупционный механизм хищения чиновниками бюджетных средств, выделенных на реабилитацию ветеранов и участников антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ 12 июня.
Правоохранители установили, что руководители ряда реабилитационных учреждений предоставили по сговору с чиновниками акты выполненных работ, в которые внесли недостоверные данные относительно объемов предоставленных услуг по психологической реабилитации участников антитеррористической операции.
По заключению экспертов, путем коррупционной сделки злоумышленники присвоили 22,5 миллиона государственных гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой объявили о подозрении девяти руководителям реабилитационных учреждений, которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
СБУ проинформировала Министерство социальной политики о выявленных фактах для принятия неотложных мер по обеспечению надлежащего ведомственного контроля за выполнением программ реабилитации участников антитеррористической операции.
Отмечается, что Минсоцполитики инициировало внесение изменений в законодательство для урегулирования порядка использования бюджетных средств, предусмотренных для социальной защиты участников АТО.
Планируется, что полномочия по выполнению программы будут переданы в местные управления труда и социальной защиты населения.
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