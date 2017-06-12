СБУ: На Житомирщине хотели взорвать стратегический объект, чтобы ограбить магазин

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Понедельник, 12 июня 2017, 19:34

Задержали участников организованной группировки, которые планировали взорвать стратегический инфраструктурный объект в городе Коростене, Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Согласно информации ведомства, бандформирование собиралось ограбить крупнейший ювелирный магазин в городе Коростень. "Чтобы отвлечь внимание сил правоохранителей, злоумышленники собирались одновременно подорвать стратегическое здание недалеко от города", - рассказали в СБУ.

По данным правоохранителей, группировка состояла из бывшего развединструктора войск специального назначения и двух местных жителей, организатором преступления был местный криминальный "авторитет".

Во время обысков у фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.

Продолжаются следственно-оперативные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: СБУ Житомир
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