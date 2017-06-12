На двух участников протеста в Москве завели дело

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Понедельник, 12 июня 2017, 21:19

На двух участников прошедшей в Москве антикоррупционной акции возбуждено уголовное дело.

Как сообщает российский "Интерфакс", задержанных подозревают в применении насилия против бойца Росгвардии.

"По факту причинения травм сотруднику войск национальной гвардии возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия против сотрудника правоохранительного органа)", - сказал осведомленный собеседник агентства.

По его словам, следствие допрашивает двух мужчин. Санкция 318 статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В Москве на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции в рамках празднования Дня России, собрались участники антикоррупционной акции, которых стали задерживать сотрудники ОМОНа, отмечает "Медуза".

Изначально акция должна была состояться на проспекте Сахарова, однако ее организатор Алексей Навальный отказался от проведения в согласованном месте в связи с тем, что с ним отказались работать прокатные компании, устанавливающие сцену и звук. Навальный утверждает, что это произошло по требованию мэрии Москвы.

Во время акции, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 700 человек. В МВД рассказали о 150 задержанных.

Навальный также был задержан.

Темы: акции Росcия
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