Чиновники академии в Харьковской области требовали 3 тыс за сдачу экзамена

Начальника отдела и главного специалиста одного из учебных заведений Харьковщины разоблачили во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным, начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента 3 тыс. грн. за успешную сдачу им экзаменов и перевод его на следующий учебный курс.



Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и задержания в порядке ст. 208 УПК Украины.



Во время обыска изъяты еще 21 тыс. грн., которые были разложены различными суммами по конвертам. Сейчас следователи выясняют их происхождение.



Украинская правда