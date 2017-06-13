Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинки

98 просмотров
0
Вторник, 13 июня 2017, 00:12

Боевики из танков и БМП снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"12 июня, около 21.00 часа во время обстрела позиций ВСУ, под огонь танковых пушек боевиков попали жилые кварталы Авдеевки. 125 мм снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина", - говорится в сообщении.

В результате обстрела Марьинки в городе начался пожар.

"Около 22.00. НВФ ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки, применив БМП и гранатометы. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской", - заявили в СЦКК.

Пострадавших среди местных жителей в обоих случаях нет.

Подробности обстрелов уточняются.

"Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов. Такие действия руководства ОРДО ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики в понедельник вечером обстреляли Авдеевку и Марьинку 12 июня 2017, 22:13
День в АТО: 25 обстрелов, 1 погибший, 4 раненых 12 июня 2017, 18:58
На реабилитации воинов АТО разворовали 22,5 млн гривен – СБУ 12 июня 2017, 17:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинки
Боевики в понедельник вечером обстреляли Авдеевку и Марьинку
На митингах в РФ хватают людей, задержали даже гигантскую резиновую утку
В "Укрзализныце" назвали стоимость проезда в Болгарию
Все новости
Афиша на 9-11 июня

Классика в саду, DJ-марафон, открытие сезона на пляже, день Франкофонии...

На выставку с малышом

Киевский музей приглашает на экскурсию с младенцами