Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинки

Боевики из танков и БМП снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"12 июня, около 21.00 часа во время обстрела позиций ВСУ, под огонь танковых пушек боевиков попали жилые кварталы Авдеевки. 125 мм снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина", - говорится в сообщении.

В результате обстрела Марьинки в городе начался пожар.

"Около 22.00. НВФ ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки, применив БМП и гранатометы. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской", - заявили в СЦКК.

Пострадавших среди местных жителей в обоих случаях нет.

Подробности обстрелов уточняются.

"Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов. Такие действия руководства ОРДО ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении.