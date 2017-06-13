В США расширили список глобальных террористов

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Вторник, 13 июня 2017, 03:06

Госдепартамент США объявил о внесении в список глобальных террористов особой категории одного из лидеров ИГИЛ в Ираке, а также террористическую группировку в Индонезии.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в понедельник, сообщает "Укринформ".

"Госдепартамент внес Марвана Ибрагима Хуссейна Тах аль-Азави, а также группировку Меджлис Моджахидин Индонезия в список глобальных террористов особой категории, в соответствии с указом президента 13224", - говорится в официальном сообщении.

Указ вводит санкции против иностранных лиц и групп, совершивших или имеющих значительный риск совершения террористических актов, угрожающих безопасности граждан США или национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов.

Марван аль-Азави является лидером иракской ветви ИГИЛ. Его деятельность связывается с усилиями группировки получить химическое оружие, используемое против иракских сил безопасности. Как уточнили в Госдепартаменте, ИГИЛ неоднократно применяло газ иприт в химических атаках на территории Ирака и Сирии.

Организация Меджлис Моджахидин Индонезия - террористическая группировка, созданная в Индонезии в 2000 году Абу Бакар Баширом, который был также лидером других террористических организаций. Группа взяла на себя ответственность за серию терактов в этой стране. Кроме того, она поддерживает связь с филиалом Аль-Каиды в Сирии, а также фронтом аль-Нусра.

Темы: США терроризм
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