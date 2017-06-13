ЕС также призвал Россию освободить участников протеста

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Вторник, 13 июня 2017, 03:44

Евросоюз призвал Россию освободить задержанных в ходе антикоррупционного митинга 12 июня.

Об этом говорится в заявлении Внешнеполитического ведомства ЕС.

"Задержание сотен мирных демонстрантов и применяемое насилие против них российскими властями в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей стране, угрожает основополагающим свободам выражения, ассоциации и собраний в Российской Федерации. Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены, а не разрушены", - заявили в ЕС.

"Мы ожидаем, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе перед Советом Европы и ОБСЕ, в защиту этих прав и безотлагательно освободят мирных демонстрантов и тех людей, которые намеревались реализовать свои основные права", - говорится в сообщении.

Ранее в США также призвали Россию освободить задержанных протестующих.

Темы: ЕС Росcия
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