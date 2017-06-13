ИГИЛ призвала сторонников к атакам в России и на Западе

Террористическая группировка "Исламское государство" призвала своих сторонников к атакам в США, Европе, России, Австралии, Ираке, Сирии, Иране и на Филиппинах во время священного месяца Рамадан, который начался в конце мая.

Боевики опубликовали аудиосообщение с призывом к нападениям на зашифрованном канале в Telegram, передает Reuters.

Отмечается, что подлинность записи пока не была проверена, однако голос на ней очень похож на голос представителя группировки Аби аль-Хасана аль-Мухайера.

"О, львы Мосула, Ракки и Тала Афара, Бог благословит эти чистые руки и яркие лица, обвиняйте отверженных и отступников и сражайтесь с ними силой одного человека", - говорится в сообщении.

Агентство пишет, что отверженные – это для ИГИЛ уничижительный термин, которым они называют мусульман-шиитов.