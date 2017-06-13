Gazeta Wyborcza: Россияне раздражены безвизом ЕС для Украины

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Вторник, 13 июня 2017, 08:40

Российская пропаганда старается изо всех сил убедить зрителей, что Европа якобы "оскорбила" украинцев, когда упростила для них пересечение границы.

Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Вацлав Радзивинович, пишет ZN.UA.

Он отмечает, что россияне понимают, что украинцы получили свободу передвижения, которой им еще долго не удастся получить.

Авто пишет, что любимая газета Владимира Путина "Комсомольская правда" обратилась к поэтическим метафорам, написав, что украинцы теперь могут "увидеть Париж и умереть, но буквально".

На "Первом" телеканале Дмитрий Киселев рассказывал о непоправимой обиде, которую европейцы якобы нанесли гражданам Украины. Ведь пересечь границу "станет сложнее", поездку на Запад могут себе позволить менее 8% украинцев, и визовую либерализацию могут в любой момент отменить. И вообще, не понятно, почему это украинцы становятся в очереди за биометрическими паспортами, чтобы потом на границе над ними издевались европейцы.

Но, как пишет обозреватель, на самом деле россияне "раздражены тем, что "укрофашисты" получили то, чего россияне еще не скоро дождутся".

"Отмена виз для украинцев стала сильным ударом для Кремля. Каждый его представитель в течение трех лет решительно утверждал, что граждане "бандеровского Киева" дождутся разве что "ушей дохлого осла" (любимая поговорка Путина), а не "безвиза". Но открытие границ заставляет россиян задуматься. Особый повод для рефлексий получили жители Крыма, для которых "безвиз" был нужен даже больше, чем людям из других регионов Украины. А теперь благодаря Путину именно им достались "уши дохлого осла", - пишет польский обозреватель.

Темы: безвиз Росcия
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