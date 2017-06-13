Турчинов: Пришло время перейти к новому формату защиты страны на Донбассе

59 просмотров
0
Вторник, 13 июня 2017, 09:23

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины", - сказал он.

"В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны", - заявил Турчинов.

 
По его словам, действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, при которых разрешено боевое применение Вооруженных Сил - это объявление войны и антитеррористической операции.

"Несмотря на распространенное мнение, согласно нашему законодательству, введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране, или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований", - пояснил секретарь СНБО.

Он добавил, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ.

В связи с этим, по его словам, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией против нас.

"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что такой подход "только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

"Это очень серьезный вопрос, требующий обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную Раду", - сказал он.

Темы: АТО Донбасс Турчинов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: 57 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, 5 были ранены 13 июня 2017, 07:27
Боевики в понедельник вечером обстреляли Авдеевку и Марьинку 12 июня 2017, 22:13
День в АТО: 25 обстрелов, 1 погибший, 4 раненых 12 июня 2017, 18:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 13 июня. Украинцы сбивают российские танки и уклоняются от армии
Сутки в АТО: 57 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, 5 были ранены
Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта выдадут после спецпроверки
Боевики в понедельник вечером обстреляли Авдеевку и Марьинку
Все новости
Раннее вмешательство

Предотвратить инвалидность можно

Почет разнообразию

Как это – быть слепым с эпилепсией и умственным нарушением