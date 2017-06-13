В Харькове стреляли на рынке – патрульные задержали мужчину

В Харькове вечером 12 июня произошла стрельба на территории коммунального рынка.



Как информирует патрульная полиция Харькова в Facebook, сообщение об этом поступило к ним около 20:00 понедельника.



Прибыв на место, полицейские увидели мужчину, который по ориентировке был похож на вероятного злоумышленника.



"Неизвестный, заметив правоохранителей, сразу начал убегать, при этом выбросив предмет, похожий на пистолет. Патрульные задержали беглеца", – говорится в сообщении.

На место сразу вызвали следственно-оперативную группу.

Со слов очевидцев правоохранители выяснили, что накануне между неизвестными возник конфликт, в результате которого госпитализировали мужчину.

Следователи Слободского отдела полиции устанавливают обстоятельства инцидента.