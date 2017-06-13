Грановский имеет приемную рядом с кабинетом Адамовского

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Вторник, 13 июня 2017, 11:04

Народный депутат от БПП Александр Грановский разместил свой кабинет в бизнес-центре "Евразия" в Киеве рядом с кабинетом бизнесмена Андрея Адамовского.

Об этом сообщает в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом" журналистка Алиса Юрченко, напоминая, что политик отрицал отношения с бизнесменом.

Оба кабинета расположены на 5 этаже центра в большом офисном помещении, перед входом в которое висит табличка "Приемная народного депутата Александра Грановского".

Приемная Грановского в ТЦ
Приемная Грановского в ТЦ "Евразия"
bihus.info

Площадь кабинета Грановского там составляет 34 кв. м., однако за табличкой его приемной – 790 кв. м. офисной площади.

 

Кроме кабинетов Грановского и Адамовского, в этом офисе прописан ряд фирм. В частности, компания "Межрегиональный инвестиционный союз", которую возглавляет Людмила Пархоменко. Это менеджер из окружения Андрея Адамовского, вместе они являются членами совета директоров кипрской Assofit Holdings Limited.

"790 там с чем-то – это общая площадь. Кабинет Грановского занимает 34 кв м, у него договор аренды подписан. Остальные арендует моя компания, и там еще находятся другие компании. Их несколько"? – рассказала Людмила Пархоменко.



Народный депутат Грановский пояснил, что сохранил этот офис из-за удобства: "Это в принципе офис, в котором я в свое время работал вместе с Андреем Адамовским. Потому он здесь, как и раньше, находится. Я здесь иногда бываю только потому, что мне это удобно. Не более".

 

Грановский также отметил, что его кабинет в бизнес-центре "Евразия" не зарегистрирован как депутатская приемная в аппарате Верховной Рады, поэтому силовики гипотетически могут обыскать этот кабинет, не дожидаясь снятия депутатской неприкосновенности с него.

 

Как известно, до избрания в парламент в 2014 году Александр Грановский работал вместе с Андреем Адамовским, в частности в проекте столичного ТРЦ Sky Mall.

С тех пор, как уверяет Грановский, их не связывают деловые отношения, а сам он не обращался к чиновникам с просьбами в интересах Адамовского.

Грановский отрицает свою связь с компанией "Трейд Коммодити", которая вырвалась в лидеры топливных тендеров, выиграв тендеры на 7 млрд грн. за последние 1,5 года. Адамовский же признал связь с этой компанией.

Темы: Грановский БПП
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