СБУ: Редактор интернет-издания требовал взятку за прекращение расследования

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Вторник, 13 июня 2017, 12:23

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили в вымогательстве взятки редактора интернет-издания на Львовщине.

Об этом сообщает 13 июня пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что главный редактор, который также является председателем одной из общественных организаций, требовал от руководителя филиала государственного предприятия пятьсот долларов США. В такую ​​сумму злоумышленник оценил прекращение журналистского расследования и не публикацию информации о чиновнике в интернет-издании.

Сумму в гривневом эквиваленте главный редактор получил на банковскую карточку, после чего сообщил должностному, что подготовку материала "заказали" конкуренты для его освобождения от должности.

Сотрудники спецслужбы задержали главного редактора, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после заседания совета общественной организации.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Продолжаются неотложные следственные действия.

Темы: СБУ интернет СМИ
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