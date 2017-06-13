ООН пытается узнать судьбу пропавшего журналиста Васина

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Вторник, 13 июня 2017, 12:33

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке блогера Станислава Асеева, известного под псевдонимом - Станистлав Васин.

Об этом сообщила председатель Специальной мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер на брифинге во вторник, передает "Радио Свобода".

"Мы пытаемся понять точно, что с ним происходит. То есть, мы до сих пор пытаемся получить доступ туда, чтобы понять, где он находится, и что с ним", - рассказала Фрейзер.

Кроме того, она отметила, что как и в других делах, "когда вооруженные группировки задерживают людей, за это ответственны те, кто контролирует эту территорию".

Как сообщалось, в СБУ заявили, что Станислав Асеев действительно исчез в начале июня на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Как известно, Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

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