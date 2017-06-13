Украинские журналисты от имени ТРК "Украина" сняли сюжет для Russia Today

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Вторник, 13 июня 2017, 13:15

Оператор телеканала "Украина" Василий Скопик и журналист-фрилансер Наталья Трофимова выдали себя за журналистов ТРК "Украина" и сняли сюжет для пропагандистского канала Russia Today.

Об этом написала корреспондент НТН из Львова Виктория Балицкая в своем Facebook.

"Эти двое обманули пресс-секретаря пограничной службы. Василий является оператором ТРК" Украина "... Утром самозванцы Скопик и Трофимова приехали на пункт пропуска в Раве Русской и, выдав себя за журналистов ТРК "Украина", записали интервью с инспектором пограничной службы и сняли очереди в пункте пропуска", - рассказала она.

"Подозрений ни у кого не возникло, потому что Скопик показал удостоверение канала. Впоследствии на Раши Тудей вышел короткий материал о том, что Польша не хочет принимать по безвизу украинцев", - добавила она.

Балицкая сообщила, что пограничницу убедили говорить по-русски, мотивируя это тем, что канал русскоязычный.

"Усталая женщина, отработала ночь, проверив 600 паспортов, наговорила на камеру что смогла, особо не вдумываясь. Но это вопрос к ее руководству. Пусть разбираются без нас", - рассказала Балицкая.

В свою очередь телеканал "Украина" заявил, что коллектив возмущен поведением коллег, а внутри проводится внутреннее расследование.

"Коллектив канала "Украина" возмущен поведением коллег, которые презирают профессиональную честь и достоинство, и не думают не только об имидже своего канала, но и родной стране. В связи с инцидентом, произошедшим 11 июня, проводится внутреннее расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры", - отметили на телеканале.

"Василий Скопик является оператором львовского корпункта канала "Украина". В воскресенье, 11 июня, Василий Скопик редакционных заданий от своего руководства не получал. Однако, нарушив все инструкции, Скопик самовольно взял камеру и отправился на съемки, не имеющие отношения к каналу "Украина". Наталья Трофимова не является сотрудником канала "Украина" и в каких либо отношениях с каналом и львовским корпунктом не состоит", - добавили на телеканале.

Украинская правда

Темы: СМИ Росcия
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