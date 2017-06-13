Экзамен на водительские права: МВД вводит новые экзаменационные билеты

2310 просмотров
0
Вторник, 13 июня 2017, 13:20

На следующей неделе в сервисных центрах МВД состоится внедрение новых экзаменационных билетов по правилам дорожного движения.

Об этом 13 июня на открытии нового сервисного центра МВД в Киеве на Петровке заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает "Укринформ".

"У нас запланировано на следующей неделе внедрение новых экзаменационных билетов (ПДД. - ред.)", – сказал Криклий.

Он добавил, что результаты общественного обсуждения новых билетов по ПДД "бешеные": было получено более 110 тысяч различных замечаний и предложений.

К этому процессу, по словам Криклия, присоединились 11 тысяч граждан из разных уголков Украины, в том числе и из Крыма.

"И до конца года мы также обязательно запустим уже фиксацию экзаменов как теоретической, так и практической части экзаменов (на получение водительских удостоверений. - ред.) на камеры. Будем ликвидировать те коррупционные составляющие, на которые постоянно жаловались граждане, и надо будет забывать даже о теоретической возможности приобрести права, не имея знаний", – подчеркнул руководитель Главного сервисного центра МВД.

Темы: авто МВД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле 25 мая 2017, 19:26
Как изменится владения автомобилем в ближайшие годы 24 мая 2017, 18:00
80 машин националистов едут к дому Порошенко требовать амнистии 20 мая 2017, 13:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ООН фиксирует незаконные задержания на Донбассе с обеих сторон конфликта 
Киевляне могут остаться без горячей воды до октября
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение
ООН пытается узнать судьбу пропавшего журналиста Васина
Все новости
Медреформа на пальцах

Какую медпомощь будет гарантировать государство и пр.

Тревожные звоночки

Эксперт назвала признаки того, что в отношениях пары не все в порядке