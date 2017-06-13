Дело организатора похищения бывшего ФСБшника ушло в суд

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Харьковского облсовета Владимира Росохи, который по заказу российских спецслужб организовал похищение бывшего офицера ФСБ Ильи Богданова.



Об этом сообщает 13 июня пресс-служба прокуратуры Киева.



Отмечается, что прокуратура города Киева завершила досудебное расследование по резонансному производству.



Кроме экс-депутата, на скамье подсудимых оказались двое соучастников преступления, которые были разоблачены при попытке незаконно переправить Богданова на территорию Российской Федерации.



Сообщается, что досудебное следствие установило, что похищение бывшего кадрового офицера ФСБ, который в 2014 году перешел на сторону Украины и воевал в составе добровольческого батальона на Донбассе, было выполнено по заказу органов ГРУ и ФСБ Российской Федерации экс-депутатом Харьковского областного совета, завербованным спецслужбами РФ 2 года назад.



В ноябре 2016 года, получив информацию о подготовке похищения, следователи прокуратуры города Киева совместно Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины провели инсценировку преступления.



Экс-депутат, который под чужим именем прибыл в столицу, чтобы убедиться в том, что заказ выполнен, был задержан на месте происшествия.



Еще двух соучастников, граждан Украины, задержали через несколько дней на территории Харьковской области в ходе совместной спецоперации, к которой кроме столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины, были привлечены оперативники и спецназ СБУ.



Действия экс-депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа) УК Украины. Его сообщников - по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.



Украинская правда