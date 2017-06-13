В ООН видят много нарушений Россией прав человека в Крыму

534 просмотра
0
Вторник, 13 июня 2017, 13:56

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушения прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Об этом сказала глава миссии Фиона Фрейзер на пресс-конференции в Киеве во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Крыму мы зарегистрировали большое количество нежелательных тенденций. Это игнорирование гарантий справедливого суда, в частности, в решениях против представителей крымскотатарской общины, применение уголовного закона задним числом, плохое обращение с людьми, которые были задержаны, отсутствие доступа к механизмам эффективного урегулирования ситуации", – сообщила она.

Фрейзер также подчеркнула, что перевод задержанных лиц из Крыма в СИЗО на территории Российской Федерации является нарушением международного гуманитарного права, согласно Четвертой женевской конвенции, поскольку это определяется как "насильственное перемещение защищенных лиц за пределы оккупированной территории".

Темы: Крым права человека ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Карта Украины без Крыма появилась в Казахстане, МИД готовит ноту 13 июня 2017, 10:49
Украинское посольство напомнило британскому таблоиду, чей Крым 13 июня 2017, 10:10
Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта выдадут после спецпроверки 13 июня 2017, 02:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Минюст назначил и.о. руководителя Центра правовой помощи
Оператор "ТРК Украина" говорит, что не знал, что сюжет попадет на Russia Today
ООН фиксирует незаконные задержания на Донбассе с обеих сторон конфликта 
Киевляне могут остаться без горячей воды до октября
Все новости
Настойчивость

81-летний дедушка ежедневно учится по 5 часов, чтобы наконец закончить школу

Афиша на 9-11 июня

Классика в саду, DJ-марафон, открытие сезона на пляже, день Франкофонии...